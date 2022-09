Covid in Campania: 1.444 nuovi casi su 9.955 tamponi, nessun decesso Il bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania

Altre 1.444 persone sono risultate positive al Covid in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 9.955 test effettuati ( di cui 2425 molecolari). E' quanto si legge nel nuovo bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania.

Come ieri non si registra alcun decesso. I posti terapia intensiva occupati sono 9 (a fronte di una disponibilità di 575 posti): non si registra alcuna variazione rispetto al dato di ieri. Per quanto i ricoveri in area medica sono 212 (la disponibilità di posti letto è di 3160) con un decremento di due ricoveri rispetto a ieri.