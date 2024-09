In Campania ancora troppi morti sul lavoro: nuovo monito della Cgil Il segretario Ricci: interessante la proposta in 14 punti formulata dal Governo

"Ad agosto sono già 600 i morti sul lavoro in Italia. La Campania non è più in testa a questa triste classifica, pur continuando a registrare decessi, soprattutto in agricoltura. È evidente che il tema diventa quotidiano perché bisogna mettere in campo qualcosa di concreto per contrastare il fenomeno". Lo ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, rispondendo ai giornalisti a margine dell’iniziativa “La sicurezza sul lavoro è responsabilità di tutti” promosso da PSB Consulting a Napoli.

"Qualche giorno fa il Governo, in occasione dell’anniversario della strage di Brandizzo, ha presentato una proposta in 14 punti che riteniamo interessante: formazione, sicurezza, applicazione dei contratti e un sistema incentivante per le aziende virtuose. Valuteremo questa proposta, ma bisogna fare presto", le parole di Ricci.

"Una vittima su cinque – ha ricordato il segretario generale – è extracomunitario: una percentuale elevatissima anche perché il lavoratore migrante paga il prezzo più alto, tra lavoro nero e zero tutele. La vicenda di Latina, sotto questo profilo è emblematica di ciò che accade in alcuni settori, su tutti l’agricoltura e l’edilizia. Il mercato del lavoro si basa sulla precarietà e sul costo del lavoro che non si può abbattere con lo sfruttamento", conclude il segretario regionale della Cgil.