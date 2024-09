Allerta meteo gialla per temporali: dalle 6 di martedì mattina La protezione civile regionale invita alla prudenza

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali che caratterizzeranno la giornata di domani. La criticità idrogeologica riguarderà prevalentemente la fascia costiera regionale dalle 6 di domani mattina, martedì 17 settembre alle 6 di dopodomani, mercoledì 18 settembre.

La particolare perturbazione in arrivo determina una incertezza previsionale: i temporali saranno repentini ma intensi a scala locale e potranno essere accompagnati da grandine, fulmini, raffiche di vento.

Le zone interessate, in dettaglio, sono: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

Prestare attenzione al rischio idrogeologico determinato dai temporali: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi.