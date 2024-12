Terzo mandato, De Luca: io lavoro, quelli a Roma rompono solo le scatole Dal presidente della Campania nuove accuse al Governo

"Quelli che stanno a Roma li vedete tutti belli riposati, rilassati e poi ogni campagna elettorale pensano a rompere le scatole a quelli che lavorano sul territorio. No, noi abbiamo deciso di essere i primi in Italia in termini di capacità di organizzazione, tenuta sul lavoro, passione, capacità di raggiungere gli obiettivi". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante l'intervento all'Asl di Scampia.

Sul dibattito relativo al terzo mandato ha detto: "La mia intenzione - ha detto De Luca - è di lavorare in pace senza che ci rompano le scatole da Roma i politicanti, che se ne infischiano della Campania e per i quali questa Regione è solo un argomento per i giochi politici. Noi stiamo realizzando 10 nuovi ospedali nuovi, decine di strutture sanitarie nuove, solo qui a Napoli. Con la Asl Napoli 1 abbiamo fatto partire la gara per gli Incurabili. Stiamo definendo il progetto esecutivo per il nuovo Santobono, un nuovo ospedale pediatrico di valore europeo. Poi gli altri nuovi ospedali di Giugliano, Sessa Aurunca, Marcianise, Salerno. È doveroso per le nostre famiglie, per i nostri figli fare in modo che questo lavoro non si interrompa, poi decidano i cittadini che diavolo vogliono fare. Per quello che mi riguarda, chi pensa di interrompere questo lavoro è un irresponsabile, è un nemico della Campania. Perché la politica politicante è una cosa, l'amministrazione è un'altra. I programmi sono un'altra cosa. Per fare una gara per un ospedale devi buttare il sangue per due anni. E tutto questo percorso di modernizzazione della nostra Regione, di creazione di lavoro alla fin fine rischia di interrompersi", le parole di De Luca.