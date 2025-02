Lacco Ameno riprende il controllo del porto turistico e punta al rilancio Dopo anni di contenziosi, il Comune riacquisisce l'approdo e si prepara alla stagione 2024

Dopo un contenzioso giudiziario durato anni e un sequestro penale che ne ha impedito l'apertura nella stagione estiva 2024, il porto turistico di Lacco Ameno torna finalmente nella disponibilità del Comune. La decisione dell’autorità giudiziaria ha stabilito la decadenza definitiva della concessione alla società privata Marina di Capitello, che avrebbe incassato per anni senza versare alcun canone al Comune. Con i suoi 350 posti barca e la vicinanza alle strutture alberghiere più prestigiose dell’isola, il porto rappresenta un punto strategico per l’economia locale e si prepara ora a un rilancio mirato a riconquistare la sua storica clientela d’élite.

Un passato illustre tra vip e magnati

Nonostante non sia il porto più grande di Ischia, per anni Lacco Ameno è stato il punto d'approdo di imprenditori, celebrità e leader internazionali. Da Will Smith a Denzel Washington, da Sting a Paul Allen, fino a Benjamin Netanyahu e lo sceicco Al Thani, che con il suo yacht da 133 metri fece scalpore tra i commercianti locali, il porto ha sempre avuto un ruolo di primo piano nel turismo esclusivo dell’isola. Anche personaggi come J.K. Rowling e Amancio Ortega hanno scelto questo scalo per le loro visite. L’obiettivo del Comune è ripristinare questo livello di attrattività e tornare a essere un riferimento per la nautica di lusso.

Investimenti e nuova gestione in house

Per garantire una riapertura efficiente, il Comune ha deciso di gestire direttamente il porto, evitando concessioni a privati. Sono stati stanziati 668.000 euro per l’operazione di rilancio, che comprende l'assunzione di venti nuove unità di personale attraverso un’agenzia interinale. Tra le figure richieste vi sono un coordinatore, ormeggiatori e guardiani. L’intento è riattivare rapidamente i servizi e posizionare nuovamente Lacco Ameno come un punto di riferimento per il turismo nautico d’élite.

Il sindaco: "Pronti per una nuova stagione di successo"

Il sindaco Giacomo Pascale ha sottolineato l'importanza del rilancio, evidenziando come il Comune abbia già investito in passato nel settore della nautica da diporto con risultati eccellenti, prima che il dissesto finanziario costringesse alla gestione privata. Ora l’obiettivo è riprendere il controllo e puntare su una clientela di fascia alta: "Lacco Ameno ha tutte le caratteristiche per ospitare i mega yacht e tornare a essere una meta esclusiva. Siamo pronti ad aprire una nuova stagione".