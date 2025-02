La casa di proprietà resta un sogno ma cresce la domanda di mutui in Campania Gli ultimi anni sono stati delicati per il mercato dei mutui

La casa di proprietà resta un sogno. Gli ultimi anni sono stati delicati per il mercato dei mutui, ma a partire dalla seconda metà del 2024, grazie alla politica monetaria della Bce che ha operato il quinto taglio consecutivo al costo del denaro, visto il calo dell’inflazione, i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione sono tornati a crescere tanto che in Campania -secondo l’Osservatorio congiunto Facile.it e Mutui.it-rispetto ai dodici mesi precedenti sono cresciuti sia l’importo richiesto, arrivato a 132.422 euro (+5%) sia il numero delle domande di finanziamento (+10%). Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Campania nel 2024 emergono delle differenze a livello locale. Il capoluogo regionale è la provincia dove è stato rilevato l’importo medio più alto (140.485 euro), seguita da Salerno (131.095 euro); sul gradino più basso del podio troviamo Caserta, con 118.007 euro. Chiudono la graduatoria regionale le province di Avellino, dove la cifra media richiesta lo scorso anno è stata pari a 107.031 euro, e Benevento (104.682 euro).

