Attività extra-moenia, De Luca "striglia" i direttori generali della Asl campane Inviata una nota per sollecitare "controlli puntuali e rigorosi"

"Facendo seguito alle indicazioni già fornite nelle riunioni di fine 2024 e inizio 2025, e in relazione all’obiettivo comunicatovi relativo alla eliminazione delle liste d’attesa – e in vista dell’iniziativa pubblica di aprile nella quale certificare la soluzione di questo problema - si rinnova la richiesta della sollecita e puntuale verifica da parte dei dirigenti delle Aziende, che le prestazioni del personale pubblico presso strutture private convenzionate in regime di extra-moenia avvenga nel rispetto dei limiti di legge. A tale scopo si invitano i direttori generali ad esercitare controlli puntuali e rigorosi".

E' il testo della nota a firma del presidente Vincenzo De Luca e del direttore della Sanità Antonio Postiglione, inviata a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie campane.

La Regione sollecita rigore per evitare illeciti o comunque attività che possano andare oltre quelli che sono i limiti imposti dalla legge.