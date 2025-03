Turismo montano: 90 milioni del Mitur per sviluppo comparto Dal dicastero, oltre 500 milioni totali per il sistema della montagna italiana

Da “Una montagna di esperienze: Turismo Sostenibile sul sentiero Italia CAI in Piemonte” (oltre 800 mila euro) – presentato in questi giorni a Torino - a “HighWellness-South Italy” (2 milioni di euro) in Calabria – presentato alla Itb di Berlino –, passando per “Esperienze tra natura e benessere” (più di 1,9 milioni di euro) in Abruzzo e “Destinazione Mugello” in Toscana (81 mila euro): “Montagna Italia” ha riscosso un enorme seguito, registrando 326 progetti presentati (per un ammontare complessivo di finanziamenti richiesti pari a circa 438 milioni di euro, di molto al di sopra della dotazione disponibile), di cui ben 57 sono stati ammessi a finanziamento. Dieci i progetti che riguardano la Campania e due la Puglia nel mezzogiorno d'Italia.

“Questa iniziativa è uno dei tasselli della più ampia strategia che il Mitur sta attuando a supporto del turismo montano e sostenibile, mettendo a disposizione quasi 510 milioni di euro complessivi, tra fondi per impianti di risalita e innevamento artificiale e sostegni alle imprese turistico-ricettive, termali e ristorative della dorsale appenninica – dichiara il ministro del turismo Daniela Santanchè -. In particolare, con ‘Montagna Italia’, che tra l’altro destina l’80% delle risorse al Sud e il 20% al centro-nord, puntiamo a sostenere tutte le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovere sia le attività di rete tra le imprese turistiche che il partenariato pubblico-privato, incentivare la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e far leva sul tourism digital hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”