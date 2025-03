Idrico: via libera al primo stralcio interventi in Campania Sono 19 le regioni coinvolte per un finanziamento totale di oltre 954 milioni di euro

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 26 marzo 2025 alle 10:49



Via libera al primo stralcio della programmazione di interventi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico...