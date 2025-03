Proroga scadenza obbligo polizze anti catastrofi: commento di Confesercenti "E' una nostra vittoria, si sostengano ora le attività dell'area flegrea"

Confesercenti Campania esprime “grande soddisfazione” per il via libera del Consiglio dei ministri al dl che proroga l’obbligo di stipulare polizze a copertura dei danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi in Italia. In particolare il termine del 1° aprile viene spostato al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese.

Come sottolineato dalla nota stampa di Confesercenti Nazionale, “Tale proroga è un’ottima notizia, perché permetterebbe non solo alle imprese di orientarsi meglio sul mercato assicurativo, ma anche al legislatore di chiarire e risolvere alcune criticità del provvedimento. La più evidente è lo squilibrio tra locatore e locatario: chi paga l’affitto sostiene il costo della polizza, mentre la copertura assicurativa va esclusivamente a vantaggio del proprietario dell’immobile. Si tratta di un punto particolarmente critico per le piccole e medie imprese del turismo, del commercio e dei servizi. Inoltre, manca un progetto organico di messa in sicurezza del territorio, che renderebbe il provvedimento più coerente e funzionale”.

Anche Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, entra nello specifico del provvedimento:

“E’ anche una nostra vittoria perché abbiamo sollecitato il Governo su questo tema che avrebbe messo in ginocchio diverse attività del Sud, già oberate da una pressione fiscale eccessiva e sfavoriti dalle recenti contingenze economiche. In particolare siamo sempre vicini agli imprenditori dell’area flegrea che già sono in chiara difficoltò economica. Siamo sempre dell’idea che Regione e Governo dovrebbe trovare soluzioni atte a sostenere commercio, turismo e le altre attività della zona. Pasqua è imminente, l’estate è vicina e invitiamo turisti e visitatori a frequentare la zona. La vita nella zona flegrea è normale e bisogna evitare toni eccessivamente allarmistici. Nel contempo Confesercenti Campania è pronta a promuovere iniziative a sostegno economico e fiscale delle attività commerciali” .