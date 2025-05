Omofobia. Ferrante: mozioni Forza Italia in tutti i comuni campani Obiettivo: debellare odio e garantire diritti

“Per combattere l’omofobia non servono slogan ma azioni incisive, in grado di coniugare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di intolleranza con l’adozione di interventi sul piano formativo e culturale.

Proprio nei giorni scorsi è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina la mozione presentata dalla capogruppo di Forza Italia Rachele Mussolini, che prevede un maggior coordinamento tra le Forze dell'Ordine, gli uffici preposti alla tutela dei Diritti Lgbtqia+ e i Municipi al fine di intervenire su episodi di violenza e minacce, nonché forme di protezione per chi denuncia e nuove attività di educazione civica".

Lo afferma il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit.

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, in accordo con il nostro segretario regionale Fulvio Martusciello, ho invitato i segretari provinciali di Forza Italia in Campania a promuovere la presentazione di mozioni simili in tutti i Consigli comunali in cui il nostro movimento ha rappresentanza.

Un’iniziativa che, nel solco dei valori liberali che da sempre contraddistinguono Forza Italia, intendiamo portare avanti per debellare l’omofobia e rafforzare la tutela dei diritti.

Auspico che la battaglia contro le discriminazioni trovi il consenso unanime di tutte le forze politiche e si traduca in un sostegno alle nostre mozioni: è il modo migliore per onorare concretamente questa Giornata dedicata al rispetto, all’inclusione e alla libertà”.