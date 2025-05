Sinfonia al centro del convegno "Umanesimo Digitale e Sanità" Tecnologia, diritti e sanità al centro del confronto tra istituzioni, imprese e cittadini

Sinfonia, il sistema informativo campano, è stato protagonista su tutti i principali tavoli di discussione dell'evento "Umanesimo Digitale e Sanità", evento che si è svolto lo scorso 16 maggio 2025 presso Città della Scienza ed è stato organizzato da Faresanità con il patrocinio di Regione Campania e Soresa. Il convegno è stato occasione per ragionare su alcuni interrogativi di strettissima attualità: come possiamo coniugare progresso tecnologico e centralità della persona nei sistemi sanitari? Qual è il ruolo del digitale nel tutelare i diritti, migliorare l’accesso, rafforzare il legame tra cittadini, professionisti e istituzioni?

“Una discussione di grande importanza - ha dichiarato il Presidente di Soresa Tommaso Casillo - perché ci impone di tenere sempre a mente che anche nel tempo in cui viviamo - pieno di innovazioni e sfide digitali - la persona deve restare sempre al centro di ogni processo decisionale. La Persona al Centro per Regione Campania e Soresa significa potenziare l’app Campania in Salute che semplifica l’accesso ai servizi sanitari e promuove prevenzione e qualità della vita. Permette di prenotare visite, pagare online, consultare il fascicolo sanitario e cambiare medico di base. È un esempio virtuoso di come la tecnologia possa essere strumento di prossimità e semplificazione”.

Sul tema dell'utilizzo dell'Intelligenza artificiale in sanità è invece intervenuto Ettore Cinque, Assessore regionale Bilancio – Finanziamento del servizio Sanitario Regionale. "Ci si aspetta che l’AI razionalizzi la spesa sanitaria, ma è molto più probabile che aumenti la richiesta di prestazioni perché ne aumenta le possibilità. Si apre - ha argomentato durante la plenaria l'Assessore Cinque - un tema di diseguaglianza e di potere: chi detiene il controllo di questi mezzi? La risposta deve essere un uso democratico che parte, però, anche dalla fiducia dei cittadini verso la sanità pubblica alla quale affidare i dati necessari a curare e a fare ricerca. Digitalizzazione, umanesimo e inclusione sono traguardi che sanità e cittadini devono tagliare assieme".

Digitalizzazione del sistema sanitario regionale campano invece al centro degli interventi di Massimo Bisogno, Direttore Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale - Regione Campania e Massimo Di Gennaro, Direttore Innovazione e Sanità Digitale Soresa.

“Il convegno Umanesimo digitale e Sanità - ha dichiarato Bisogno - ha permesso ad una ampia platea di attori - pubblici e privati - che si occupano di digitalizzazione dei servizi sanitari in Campania di interrogarsi sulle sfide del futuro. Noi in Regione Campania decliniamo la digitalizzazione in sanità immaginando una ellisse con due fuochi che rappresentano per noi le due priorità su cui interveniamo, da una parte ci sono gli operatori sanitari e da un’altra parte ci sono cittadini campani che usufruiscono dei servizi digitali. La buona cura del cittadino, infatti, passa anche attraverso la realizzazione di ecosistemi digitali facilmente accessibili ed utilizzabili da parte degli operatori sanitari”.

“L'evento dello scorso 16 maggio ha segnato un passo importante perché mette insieme gli attori della sanità e l’ecosistema delle imprese per fare il punto sull’avanzamento della digitalizzazione dei servizi, ma anche per dare una nuova indicazione verso l’umanizzazione delle cure con l’utilizzo delle nuove tecnologie. La nuova prospettiva ora è che le tecnologie siano al servizio del cittadino per avvicinarlo alle strutture sanitarie evitando l’inutile burocrazia che rallenta le attività sanitarie”, ha invece dichiarato Massimo Di Gennaro.

Roberta Santaniello, Dirigente di Staff Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera di Regione Campania è invece intervenuta sul tema PNRR e edilizia sanitaria: “Una Casa di Comunità non è un semplice edificio ma è un ecosistema di relazioni, tecnologie, professionalità sanitarie e servizi che permetterà alla sanità campana di essere più vicina ai cittadini, una sanità più umana. In Regione Campania il nostro impegno per valorizzare al massimo le risorse del PNRR è totale e siamo convinti che il digitale possa fare la differenza. La realizzazione delle Case di Comunità - ha concluso Santaniello - grazie ai processi di digitalizzazione attivati permetteranno l’evoluzione delle professioni sanitarie, la migrazione delle cure dall’ospedale al territorio, nonché il coordinamento efficace delle cure domiciliari. Ad oggi in Campania sono già 100 i cantieri avviati delle Case di Comunità”.

La partecipazione di Regione Campania e Soresa all'evento rientra nel più ampio piano di comunicazione e diffusione dei risultati raggiunti nell'ambito del progetto Sinfonia, finanziato con risorse del PR Campania FESR 2021-2027.