L’Italia delle aree interne si dà appuntamento a Orsara di Puglia Dalla carta di Calenella ai temi che uniscono soprattutto Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo e Molise

L’Italia delle aree interne si è data appuntamento a Orsara di Puglia. Ben 24 relatori, tra giornalisti, sindaci, scrittrici e scrittori, medici, economisti, storici e docenti universitari saranno protagonisti di un’intera giornata di confronto sul macro-tema de “Le aree interne: risorse e valori dell’Italia silenziosa”.

L’evento si svolgerà domenica 25 maggio, a partire dalle ore 10, nell’aula consiliare di Orsara di Puglia, nell’ambito della sedicesima Adunanza della Carta di Calenella, mettendo significativamente insieme non solo le aree interne di Gargano, Monti Dauni, ma anche quelle di regioni come Lazio, Calabria, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, rappresentati dalle relatrici e dai relatori nei propri interventi.

La tavola rotonda sarà aperta dai saluti istituzionali di Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, e di Lino Marchese, presidente dei comuni dell’Area Interna Monti Dauni.

A introdurre i temi dell’incontro sarà Nello Biscotti, che presenterà valori, principi e obiettivi della Carta di Calenella con la partecipazione e la presenza dell’editore Andrea Pacilli.

La sessione della mattina sarà moderata dal giornalista Saverio Serlenga e proseguirà con la Lectio Magistralis di Giuseppe Bettoni, Università di Roma Unitelma-Sapienza.

Sono previsti gli interventi di: Pasquale Marziliano, professore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Domenico Potenza, docente dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, Michele Eugenio Di Carlo, Società di Storia Patria per la Puglia, Teresa Maria Rauzino, presidente della sezione garganica della Società di Storia Patria per la Puglia, Nicola Tramonte, architetto, Gianfilippo Mignogna, già sindaco di Biccari ed esperto di aree interne, Giuseppe Trincucci, presidente della sezione Lucera e Monti Dauni della Società di Storia Patria per la Puglia.

La sessione del pomeriggio verrà aperta dall’intervento di Claudia Zilletti, dottore di ricerca Anglistica, e proseguirà con le relazioni di: Rosanna Santoro, poetessa e scrittrice, Natia Merlino, bibliotecaria-archivista e filologa, Luisa Marchi, docente ordinaria in Topografia dell’Italia Antica, Grazia Savino, archeologa dell’Università di Foggia.

A seguire, gli interventi di: Francesco Apruzzese (medico); Nicola Di Bari (economista); Giuseppe Soccio, ex dirigente scolastico, Matteo Coco, presidente del Centro di Documentazione sulla Storia e la Letteratura dell’Emigrazione di Capitanata, Peppe Zullo, chef-ambasciatore della cucina pugliese nel mondo, Piero Paciello, direttore del quotidiano L’Attacco.