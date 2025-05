Bradisismo, Bonavitacola contro il Governo: soldi insufficienti per gli edifici Il vicepresidente regionale in audizione alla Commissione Ambiente del Senato

"Riteniamo che sia fortemente insufficiente la dotazione di 20 milioni di euro per il 2025 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la riparazione degli edifici privati". Non ha usato mezzi termini il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente del Senato a proposito della vicenda Campi Flegrei.

Per il braccio destro di De Luca i fondi stanziati da Roma per fronteggiare l'emergenza abitativa sono insufficienti.

"È chiaro - ha detto Bonavitacola - che noi siamo di fronte a un patrimonio esteso, a un problema di messa in sicurezza che richiede interventi anche significativi. Una dotazione così ridotta appare del tutto insufficiente. La Regione Campania ritiene che debba essere seriamente e fortemente integrata per corrispondere alle effettive aspettative delle popolazioni".