Dalla Regione quasi mezzo milione per la festa del Napoli e soldi per il "Menti" I provvedimenti varati da Palazzo Santa Lucia

La Regione Campania per lo sport. Nell'ultima giunta l'esecutivo guidato dal presidente De Luca ha approvato due delibere che riguardano il calcio locale.

Il finanziamento per i festeggiamenti azzurri

In caso di vittoria del quarto scudetto, la Regione è pronta a fare il proprio dovere: stanziato "un importo massimo di euro 450mila euro per la realizzazione in sicurezza della sfilata della squadra, secondo le indicazioni della Prefettura e della Questura, che prevedono la installazione di circa 2,4 km di transenne antiribaltamento e l'assistenza di circa mille unità di supporto alla sicurezza. Saranno anche impegnati circa 400 volontari della Protezione Civile Regionale".

Soldi anche per il "Menti" di Castellammare di Stabia

Altro fronte, quello dello stadio "Menti" di Castellammare di Stabia. Via libera ai lavori di riqualificazione del campo giorno delle "vespe", attualmente impegnate nei play off per la promozione in serie A.