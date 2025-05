Industria Felix: Campania, premiate le 67 imprese più competitive De Luca: "Arricchitevi con responsabilità ambientale e sociale"

Sono 67 le società di capitali più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili della regione Campania.

Ad individuarle è stato dapprima un algoritmo estrapolato a seguito di un’inchiesta giornalistica su poco più di 20mila bilanci di società con fatturati sopra il milione di euro e sede legale in Campania e a sceglierle un comitato scientifico composto da economisti, manager e imprenditori.

Oggi ricorre il decimo anniversario del primo evento Industria Felix realizzato il 23 maggio 2015 ad Acaya, in provincia di Lecce, sono state insignite dell’Alta onorificenza di bilancio le top imprese campane durante il 65° evento, 8a edizione della Campania, svoltosi a Napoli nell’Auditorium di Città della Scienza.

«Arricchitevi con responsabilità ambientale e sociale, perché in 9 casi su 10 la vostra ricchezza la riversate sul territorio», lo ha detto alle imprese premiate il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«È con grande orgoglio che ieri abbiamo celebrato la premiazione delle 67 imprese campane che si sono distinte per le loro straordinarie performance gestionali. Questo riconoscimento - dichiara l’assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello - non è solo un premio al loro successo, ma è anche la tangibile dimostrazione di quanto la nostra regione sia ricca di eccellenze e di potenziale innovativo. Il raggiungimento di questi importanti risultati da parte delle nostre aziende è il frutto di un lavoro congiunto, effetto dell’incontro tra la capacità imprenditoriale e il sostegno concreto delle istituzioni, delle associazioni datoriali, delle agenzie e delle banche.

La Regione Campania , in un contesto globale sempre più dinamico e sfidante, come quello attuale, ha sostenuto e continuerà a sostenere le aziende che investono in innovazione, creano occupazione promuovendo la parità salariale e quelle che si impegnano attivamente nella salvaguardia dell'ambiente.

In questo scenario, la rete fra imprese diventa uno strumento essenziale in quanto permette di condividere i costi dell'innovazione, di accedere a nuove conoscenze e di sviluppare progetti ambiziosi che la singola impresa difficilmente potrebbe sostenere da sola. Quindi, l’Amministrazione regionale - conclude l’assessore - continuerà a sostenere le imprese promuovendo, in particolare, percorsi di aggregazione, filiere produttive e distretti innovativi, fornendo gli strumenti e le risorse necessarie affinché le imprese campane possano crescere, creare occupazione qualificata e proiettarsi con successo verso il futuro».

L’evento, presentato dai giornalisti del Tg1 Maria Soave e Giorgio Demetrio, è stato organizzato da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Campania, in collaborazione con Cerved e A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group. IFM supporta “Sustainable Development Goals”. La Direzione generale Sviluppo economico della Regione Campania ha presentato gli strumenti di sostegno e attrazione degli investimenti tramite gli speech del direttore generale Raffaella Farina e della dirigente Daniela Michelino. Sono intervenuti inoltre il sales knowledge manager di Cerved Napoleone Marano, il relationship manager di ELITE (Euronext) Antonio Pellè, i partner e co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli e Alessandro Mattii, il presidente di Ance Campania Luigi Della Gatta, il vicepresidente della Fondazione Città della Scienza Giuseppina Tommasielli e alcuni componenti del Comitato scientifico di Industria Felix: Cesare Pozzi (Università Luiss), Filippo Liverini (imprenditore) e Michele Chieffi (commercialista).

Ecco i nomi delle 67 aziende premiate, distinte per provincia in relazione alla sede legale

Avellino (9): Acca Software S.P.A., Bruno S.R.L., Condor S.P.A., E.B.I. S.R.L. - Elettromeccanica Bocchino Irpina, Manutenzione Ed Assistenza Computers S.R.L., Si.Va. Impianti S.R.L., Villa Raiano S.R.L.,Vulcano S.R.L.,Warian S.R.L..

Benevento (5): Eubios S.R.L., Molinaro S.R.L., Plastik Fortore S.R.L., Rummo S.P.A., Servizi Sanitari Integrati S.R.L..

Caserta (7): Ambienta S.R.L., Industria Calce Casertana S.R.L., Malvin S.R.L., MD S.P.A., Progest S.P.A., S.G.P. S.R.L. (Pastificio Liguori S.P.A.), Sorting Recycling Industries S.R.L..

Napoli (33): A. Abete S.R.L., Alifin Service S.R.L., Almaviva Digitaltec S.R.L., Caffè Borbone S.R.L., Chemical Express S.R.L., Ciro Paone S.P.A., Community Cooking Leader S.R.L., Dresser Italia S.R.L., Energas S.P.A., Fiven S.P.A., Francesco Comune Costruzioni S.R.L., Gatur S.P.A., General Holding Company S.R.L., Generazione Vincente S.P.A., Geroma S.P.A., Geven S.P.A., Grande Albergo Excelsior Vittoria S.P.A., Igat S.P.A. - Industria Gas Tecnici, Istituto Diagnostico Varelli S.R.L., Italcoat S.R.L., Laminazione Sottile S.P.A., Live Show Food S.R.L., Marinella S.R.L., Mario Valentino S.P.A., Museo Cappella Sansevero S.R.L., Navigazione Libera Del Golfo S.R.L., Pagano S.R.L., Raap Trading S.R.L., Rimorchiatori Napoletani S.R.L., Sideralba S.P.A, Simone S.P.A., Sorrentino Vini S.R.L. Società Agricola, T.Corporation S.R.L..

Salerno (13): A.G. Car Europe S.R.L., Campolongo Hospital S.P.A., Cantine Marisa Cuomo Gran Furor Divina Costiera S.R.L., Cogefeed S.P.A., Extremebit S.R.L., Fisiopharma S.R.L., Genetic S.P.A., Nappi Sud S.R.L., Salerno Energia Vendite S.P.A., Santa Caterina S.P.A., Shopnow S.R.L., Tecnocap S.P.A., Trans Isole S.R.L..