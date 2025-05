"Arriva l'estate: ponte del 2 giugno con oltre 30 gradi" Ultimo passaggio temporalesco du parte d'Italia, poi spazio all'anticiclone

“Tra mercoledì notte e giovedì mattina transiterà un ultimo impulso instabile in discesa dal Nord Europa, responsabile di qualche veloce rovescio o temporale su estremo Nordest, lungo il versante adriatico e al Sud peninsulare“ – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – “a seguire tuttavia rimonterà presto l’alta pressione, che porterà di fatto l’estate sulla nostra Penisola con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in costante aumento”.

Ponte del 2 giugno estivo

"In particolare il prossimo weekend e il 2 giugno saranno dai connotati tipicamente estivi su gran parte d’Italia con tanto sole al Centrosud dove le temperature diurne raggiungeranno diffusamente i 30-32°C” – spiega Ferrara di 3bmeteo.com – “ma con picchi localmente superiori sui settori interni. Giusto sui massicci appenninici potrà verificarsi qualche isolato temporale di calore.

Sabato ben soleggiato anche al Nord, con punte di oltre 30°C in Pianura Padana, mentre tra domenica 1 e lunedì 2 l’alta pressione inizierà a indebolirsi, comportando il ritorno di qualche temporale dapprima soprattutto su Alpi, Prealpi e alto Piemonte, ma in locale sconfinamento anche alle alte pianure padane. La presenza di aria calda e umida potrà favorire fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da grandine e raffiche di vento, pur intervallati da parentesi soleggiate".