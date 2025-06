Anci, da Martusciello (Forza Italia) dure accuse al sindaco Manfredi Nel mirino dell'esponente azzurro la nomina del vicario da parte di Marino

"L'Anci Campania è ancora oggi nelle mani di un vicario nominato dal sindaco di Caserta per un rapporto fiduciario, sindaco poi sciolto per infiltrazioni camorristiche. Ogni giorno che passa è un giorno regalato alla camorra. Ed è intollerabile che tutto questo avvenga nel silenzio assordante del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi". Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

"Che si aspetta a convocare l'assemblea? Da chi è frenato Manfredi? Ci sono cose che non sappiamo? Perché non si favorisce il ricambio all'Anci Campania? Manfredi - conclude il segretario forzista - dica a chiare lettere perché continua a sostenere, di fatto, una gestione ereditata da un'amministrazione comunale colpita da uno scioglimento per camorra. La trasparenza istituzionale non è negoziabile", l'affondo dell'esponente di Forza Italia.