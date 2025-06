Case e ospedali di comunità, De Luca: "Gestire tutto sarà un grande problema" Il governatore: nessuna certezza sul personale sanitario

"Stiamo facendo uno sforzo gigantesco perché dobbiamo realizzare 172 case di comunità, più una cinquantina di ospedali di comunità e centrali operative territoriali varie. Il problema sarà poi la gestione di queste case di comunità, perché non c'è ancora nessuna certezza sul personale da destinare. In ogni caso stiamo lavorando all'ultimo respiro per completare questo programma". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una iniziativa su "La nuova edilizia sanitaria" organizzata presso la sede della Federico II di piazzale Tecchio a Napoli.

"Questo programma per le case di comunità, quindi Pnrr, si aggiunge al programma di realizzazione di dieci nuovi ospedali nella regione Campania. Si fanno nuovi ospedali nella regione Campania più che in tutto il resto d'Italia. Abbiamo cominciato con il Ruggi d'Aragona a Salerno. Andremo a breve a fare la conferenza dei servizi per il nuovo Santobono. Abbiamo già fatto una gara per Sessa Aurunca e Caserta e poi via via proseguiremo con Giugliano, con Castellammare di Stabia e così via", le parole del presidente della Campania.