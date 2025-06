Emergenza caldo: la FILT-CGIL Campania chiede misure urgenti per i lavoratori Per tutti i lavoratori impegnati all'aperto o al chiuso

Con l’arrivo delle ondate di calore e l’aumento delle temperature estive, la FILT-CGIL Campania richiama l’attenzione di aziende e istituzioni sulla necessità di garantire adeguate misure di protezione per tutti i lavoratori, sia quelli impiegati all’esterno, che in ambienti chiusi.

"Il Decreto Legislativo 81/2008 - spiegano dalla Filt Cgil -, che rappresenta il quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applica trasversalmente a tutti i settori, prevedendo tutele e misure preventive per ogni contesto lavorativo. In questo contesto, il Decreto-Legge n. 98 del luglio 2023 ha introdotto misure urgenti a tutela dei lavoratori esposti a condizioni meteorologiche estreme, distinguendo esplicitamente tra i lavoratori outdoor – soggetti ad alte temperature e raggi UV – e i lavoratori indoor, spesso operanti in ambienti chiusi, scarsamente ventilati o non climatizzati".

A fronte di questi rischi crescenti, la FILT-CGIL Campania ha inviato "una comunicazione formale a tutte le aziende del settore, sollecitando l’adozione tempestiva di misure concrete per prevenire infortuni e malori legati allo stress termico. Tra le proposte avanzate vi è l’istituzione di tavoli tecnici con la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al fine di monitorare le condizioni lavorative e individuare interventi mirati".

“La sicurezza sul lavoro non può essere subordinata alle temperature – ha dichiarato il Segretario Generale della Filt- CGIL Campania–. È fondamentale agire in anticipo, con senso di responsabilità, per proteggere la salute di chi ogni giorno lavora in condizioni sempre più estreme”

La FILT- CGIL Campania "continuerà a vigilare affinché le norme vengano applicate e rispettate, promuovendo un confronto continuo con aziende e istituzioni per garantire ambienti di lavoro sicuri, anche nei mesi più critici dell’anno".