Regione Campania: Ecco i campi scuola della protezione civile Saranno ben 61 dalla metà di giugno ai primi di settembre nelle varie province

Mario Pepe

Anche quest'estate torna l'appuntamento con i campi scuola della Protezione Civile, nell'ambito del progetto "Anch'io sono la protezione civile".

In Campania sono ben 61 i campi che, dalla metà di giugno ai primi di settembre, saranno allestiti dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Campania su tutte le cinque province: una opportunità completamente gratuita per 1400 ragazzi tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sui loro territori, in particolare il rischio incendi boschivi, oltre alla conoscenza dei Piani comunali di protezione civile e del ruolo di cittadinanza attiva che possono ricoprire a tutela dell’ambiente e della propria comunità.

Organizzata dalla Regione Campania, l'iniziativa che rispetta il format nazionale, si articola in attività ludico-ricreative e didattiche spalmate su più giornate: i ragazzi avranno la possibilità di dormire in un vero campo allestito dai volontari della protezione civile.

Non mancheranno le esercitazioni pratiche e momenti per stare insieme condividendo i valori sani del valore della vita, del rispetto per il prossimo e per la propria terra.

I 46 campi scuola sono interamente finanziati da Regione Campania, i restanti 15 sono invece finanziati con risorse nazionali. Oltre 500 i volontari coinvolti.