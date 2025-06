Campania: Plastic Free: Silvana Cantone nuova referente regionale "Da volontaria instancabile a guida del cambiamento"

Passaggio del testimone alla guida di Plastic Free Onlus in Campania: Silvana Cantone è stata nominata nuova Referente Regionale, succedendo a Francesco Gallina, che ha guidato con impegno e dedizione la rete dei volontari nell’ultimo periodo.

La nomina è stata ufficializzata da Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica.

Volontaria instancabile, già referente provinciale per Napoli, Silvana Cantone è entrata in Plastic Free con un entusiasmo contagioso che l’ha portata a essere protagonista di decine e decine di iniziative sul territorio. Un percorso di crescita naturale culminato ora nel ruolo di coordinamento regionale.

“I primi ringraziamenti sono per Francesco Gallina che mi ha introdotto in questa bellissima realtà, facendomi assistere a una sensibilizzazione - dichiara Silvana Cantone (Plastic Free) - Da quel momento non ho più tolto la maglia: è stato un susseguirsi di impegni, appuntamenti e giornate di volontariato che ormai non riesco neanche più a contare.

Ma ogni volta è come la prima volta, con la stessa energia e la stessa voglia di fare. Ringrazio anche il gruppo di volontari che mi segue con coraggio in ogni impresa, anche in quelle apparentemente più folli – prosegue – e naturalmente il presidente e il direttivo nazionale per la fiducia che stanno riponendo in me. Prometto di utilizzare al meglio la mia carica positiva per creare sinergie a tutto campo: ogni incontro, anche il più casuale, può generare un cambiamento per il nostro ambiente. Solo sensibilizzando davvero possiamo trasformare il mondo che ci circonda”.

La Campania è una delle regioni più attive della rete Plastic Free. Solo in questa prima parte del 2025, sono stati organizzati 81 iniziative tra clean up, raccolte dedicate ai mozziconi di sigaretta e passeggiate ecologiche coinvolgendo 3.857 volontari e rimuovendo dall’ambiente 18 tonnellate di plastica e rifiuti. Fondamentale anche l’attività nelle scuole, con 37 appuntamenti e circa 3.500 studenti coinvolti a cui si aggiungono le sensibilizzazioni cittadine che hanno interessato 5.660 persone.

“Silvana è l’esempio di come l’attivismo autentico possa fare la differenza – afferma il presidente Luca De Gaetano - Ha dimostrato sul campo cosa significhi essere Plastic Free: non solo azione, ma anche visione, coinvolgimento e passione. A lei vanno il nostro sostegno e il nostro grazie per aver scelto di guidare la Campania in questa nuova fase”.

Plastic Free Onlus è presente in tutta Italia con oltre 260.000 volontari attivi. Con la nomina di Silvana Cantone, l’associazione punta a rafforzare ulteriormente la propria rete in Campania, costruendo alleanze con Comuni, scuole, Università e realtà imprenditoriali e associative per un obiettivo comune: un territorio più pulito, sano e consapevole. A partire dalla recente sigla del protocollo d’intesa con il Consiglio regionale della Campania, primo in Italia a sottoscrivere un impegno formale per promuovere azioni contro l’inquinamento da plastica.

Per scoprire tutte le iniziative o unirsi al team dei volontari, è possibile consultare la sezione Eventi sul sito www.plasticfreeonlus.it