Estate, prezzi in rialzo per l'aereo: fino a 800 euro per la Grecia La denuncia del Codacons: serve più controllo

Iniziano le partenze estive e le tariffe aeree registrano sensibili aumenti. Oggi l'acquisto di un biglietto aereo può trasformarsi in un vero e proprio salasso. Lo afferma il Codacons, che sta monitorando i listini del comparto aereo per le principali destinazioni estive.

"Chi acquista oggi un volo di andata e ritorno per la settimana centrale di agosto si ritrova a spendere, a seconda della città di partenza, tra i 600 e gli 800 euro per raggiungere le località di mare più famose di Grecia, Spagna ed Egitto- spiega l'associazione- Ad esempio il volo di andata e ritorno da Verona e Rodi parte da un minimo di 818 euro nella settimana 16-23 agosto, quello da Catania a Sharm el-Sheikh da 700 euro (7-14 agosto), mentre per andare da Roma a Tenerife dal 10 al 17 agosto la spesa minima è di 681 euro. Servono 659 euro da Napoli a Gran Canaria e da Bologna a Rodi, 624 euro da Verona a Creta, 600 euro circa da Pisa e Milano a Sharm el-Sheikh. Un volo a/r da Bologna a Minorca costa almeno 542 euro, 519 euro quello da Roma a Creta, mentre i milanesi che vogliono raggiungere Mykonos spendono oggi 471 euro- aggiunge il Codacons- Il conto si aggrava se si scelgono destinazioni estere più esclusive: servono oltre 1.600 euro per raggiungere ad agosto Zanzibar partendo da Milano o Roma, e quasi la stessa cifra se da Milano si vola alle Seychelles. Più economiche le Maldive, dove bastano, si fa per dire, circa 1.200 euro partendo da entrambe le città, più o meno lo stesso prezzo per volare da Roma a Phuket (Thailandia). Per Capo Verde la spesa minima tra andata e ritorno è di 900 euro partendo da Fiumicino, 795 euro da Milano.