Addio a caldo e sole: arriva il maltempo sulla Campania

Previsti temporali, grandinate e forti raffiche di vento

Un'area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando al nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al mar Tirreno meridionale, e andra' a determinare condizioni di spiccata instabilita' sulle isole maggiori e su parte delle regioni meridionali, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso "un avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente

. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita' e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it. L'avviso prevede dal mattino di domani, mercoledi' 15 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Calabria e alla Basilicata, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e' stata valutata per la giornata di domani, mercoledi' 15 ottobre, allerta gialla sui territori di Sicilia e Calabria, su parte di Basilicata, Campania e Lazio".Il quadro meteorologico e delle criticita' previste sull'Italia, si legge in una nota, e' aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed e' disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

