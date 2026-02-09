Maltempo: P. De Luca (Pd): Meloni piu' interessata a Sanremo Il deputato dem: "Famiglie e imprese lasciate sole"

"Siamo all'assurdo. La Premier Meloni e' piu' impegnata a commentare la scaletta di Sanremo che a occuparsi delle emergenze reali del Paese, in particolare delle criticita' che oggi vivono le comunita' del Sud colpite dal ciclone Harry". Lo dichiara Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. "Da Niscemi alle aree colpite in Sicilia, Sardegna e Calabria, servono interventi immediati, risorse adeguate e soprattutto un piano serio di messa in sicurezza del territorio. Non bastano stanziamenti insufficienti, ne' la propaganda: parliamo di famiglie e imprese lasciate sole, di comunita' abbandonate, di infrastrutture al collasso e di una crisi climatica che il governo continua a sottovalutare".

"E' ora che l'esecutivo smetta di usare distrazioni mediatiche di ogni sorta e si assuma la responsabilita' di governare: la priorita' non e' Sanremo, la priorita' di queste ore e' la sicurezza dei cittadini e la tutela dei territori colpiti dal maltempo. Cosi' come sarebbe prioritario occuparsi dei salari, del crollo della produzione industriale, di scuola e sanita', di pensioni o delle tasse ai massimi da 10 anni", conclude De Luca.