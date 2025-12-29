Vigili pagati come dirigenti, De Luca dovrà versare 100mila euro alla Regione La sentenza della Cassazione chiude definitivamente la vicenda giudiziaria dell'ex governatore

Centomila euro da rimborsare alla Regione Campania: Vincenzo De Luca dovrà risarcire l'Ente di cui è stato presidente per 10 anni. La decisione definitiva è arrivata dalla Cassazione, che ha dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dall'ex governatore.

La vicenda è relativa ai quattro vigili urbani in servizio al Comune di Salerno ma distaccati alla Regione prima come autisti e poi come dirigenti.

La Corte dei conti due anni fa aveva condannato De Luca per danno erariale, relativamente all'indennità maggiorata versata agli agenti. Decisione contro la quale i legali dell'ex governatore avevano presentato ricorso.

La Cassazione, però, lo ha dichiarato inammissibile e dunque il risarcimento da 100mila euro diventa definitivo.