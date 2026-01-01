Nomina nuovo assessore regionale agricoltura, Cia: "Serluca scelta giusta" Frutto della visione e dell'attenzione del presidente Roberto Fico verso un settore strategico

La Cia agricoltori italiani Campania esprime le più sentite felicitazioni a Maria Carmela Serluca per la nomina ad assessore regionale all'agricoltura. Gli auguri di buon lavoro giungono da parte di tutti i dirigenti, i funzionari e gli iscritti della Cia agricoltori italiani Campania, che accolgono con grande favore questa nomina.

Una scelta che la confederazione giudica lungimirante, frutto della visione e dell’attenzione del presidente Roberto Fico verso un settore strategico per lo sviluppo economico, sociale e ambientale della regione.

La soddisfazione è ancora maggiore perché, nel corso degli anni, si è avuto modo di conoscere e apprezzare le capacità professionali, la competenza e il senso delle istituzioni del neo assessore .”Siamo certi”, dichiara Fusco, “che l’incarico affidato alla dottoressa Serluca si tradurrà in un’azione amministrativa competente, attenta e lungimirante. Conosciamo da tempo le sue qualità e siamo sicuri che farà bene come ha già dimostrato in veste di assessore del Comune di Benevento. Siamo certi che metterà al centro le esigenze reali del mondo agricolo campano”.

La Cia agricoltori Italiani Campania conferma fin da ora la piena disponibilità ad un rapporto di collaborazione leale e costruttivo, nella convinzione che solo attraverso il dialogo costante e il confronto sia possibile valorizzare le straordinarie potenzialità dell’agricoltura regionale e affrontare con efficacia le sfide economiche, ambientali e sociali del settore.

Nel rinnovare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo assessore regionale all’agricoltura, la Cia agricoltori italiani Campania ribadisce il proprio impegno a contribuire alla costruzione di una visione moderna dell’agricoltura, fondata su innovazione, sostenibilità , tutela del lavoro agricolo e dei territori rurali.