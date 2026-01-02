"Nelle emergenze non crollano solo case ma anche certezze" Il calendario 2026 della protezione civile regione Campania

Il calendario 2026 della protezione civile regione Campania è dedicato al cuore di essa: quello che non si spegne nemmeno quando tutto intorno vacilla.



È un omaggio ai 14.848 volontari campani presenza silenziosa e concreta nei momenti in cui le comunità ne hanno più bisogno. Ogni mese racconta una funzione, un impegno, un pezzo fondamentale di questo sistema.

Gennaio apre il calendario 2026 con il volto e il valore di chi c'è sempre:



"Nelle emergenze non crollano solo case ma anche certezze. Loro ci sono, proprio quando serve un aiuto concreto, o anche una parola. Solo la presenza che tiene insieme ciò che trema dentro. Curano le fragilità, accompagnano le paure, sostengono le famiglie.

Dietro ogni intervento c'è un cuore che non si spegne, nemmeno quando tutto intorno vacilla. Quel cuore ha un nome preciso: sono i volontari della protezione civile. Non si tirano indietro quando il territorio chiama, affrontano il fuoco, il fango, il buio, la fatica, per difendere le nostre comunità.

Sono loro la nostra forza nelle emergenze. Costruiscono fiducia quando la paura prende spazio e trasformano ogni gesto in un atto di cura verso il prossimo.

A chi c'era, a chi c'è e a chi ci sarà, va il nostro grazie. Perchè è il vostro cuore, più di ogni attrezzatura, a far vivere davvero la protezione civile della regione Campania".