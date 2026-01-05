Campania: adotta un cane o un gatto anziano in un rifugio L'appello di Lndc: entro il 16 febbraio, cibo gratis per un anno

Ci sono animali che aspettano più degli altri. Non perché siano “meno bravi”, ma perché hanno qualche candelina in più sulla torta e, nel mondo delle adozioni, l’età viene spesso scambiata per un difetto. E invece è solo vita vissuta.

Lndc animal protection rilancia la campagna “Aggiungi un nonno a tavola”, realizzata ancora una volta insieme a Nutrix Più, storica azienda italiana specializzata dal 1954 in alimentazione naturale per cani e gatti, e tra i principali riferimenti in Italia per la scelta cruelty free. Una collaborazione consolidata e duratura, che negli anni è diventata un appuntamento atteso, perché quando un progetto funziona davvero, la cosa più intelligente è farlo continuare.

L’obiettivo è semplice e potentissimo: promuovere l’adozione consapevole di cani e gatti anziani dai rifugi, offrendo anche un supporto concreto a chi decide di accoglierli. I risultati parlano chiaro, nel corso degli anni questa campagna ha contribuito all’adozione di moltissimi animali anziani, regalando a tanti “nonnini” ciò che meritavano da sempre. Una casa, una famiglia e tanto amore.

Ogni giorno i volontari di Lndc animal protection si prendono cura di migliaia di animali anziani. Molti non hanno mai conosciuto la stabilità di una famiglia, altri arrivano dopo un lutto, una rinuncia forzata, o peggio ancora un abbandono. C’è chi viene lasciato in canile o in strada perché diventa “troppo impegnativo” affrontare cure e accortezze che l’età può richiedere. Ma la verità è che ogni nonnino merita gli ultimi anni della sua vita nel posto giusto: in una casa, circondato dall’amore.

Per questo fino al 15 febbraio 2026, chi adotterà un cane di almeno 8 anni o un gatto di almeno 10 anni presso una delle sedi Lndc animal protection riceverà - grazie al sostegno di Nutrix Più - una fornitura gratuita di alimentazione specifica per un anno intero, pensata per le esigenze dei senior.

Accogliere un animale anziano non è un atto di compassione, ma un gesto d'amore consapevole. È l’incontro tra due anime che si riconoscono e si scelgono.

I nonnini spesso chiedono poco e danno tantissimo: gratitudine, presenza, dolcezza. E soprattutto ricordano a tutti una cosa che dovremmo stamparci in fronte: l’amore non invecchia. Ha solo bisogno di un cuore che sappia riconoscerlo.