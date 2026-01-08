Freddo e vento in Campania, neve sul Vesuvio Temperature in forte calo dopo le piogge. Cime imbiancate e gelo fino a meno otto gradi

Dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime ore, la Campania è entrata in una fase di deciso peggioramento termico. Le temperature sono scese sensibilmente in tutta la regione e, secondo le previsioni, nelle prossime ore è atteso anche vento forte, con un generale accentuarsi della sensazione di freddo. Nella notte è arrivata la prima neve sul Vesuvio. Questa mattina la cima del vulcano si presenta imbiancata, ben visibile nel cielo azzurro e terso che ha accompagnato il risveglio dopo il maltempo. Un evento che segna l’ingresso pieno dell’inverno anche sulle quote più simboliche della regione. Nevicate diffuse si sono registrate soprattutto in alta Irpinia, dove le temperature sono crollate ben al di sotto dello zero, toccando punte di meno otto gradi. Imbiancati il Monte Partenio e il Terminio, mentre verso il Salernitano la neve ha interessato anche i Monti Picentini.