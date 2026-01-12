Termovalorizzatore Acerra, Legambiente a Fico: "Servono scelte urgenti" La Campania ancora lontana dall'obiettivo di una raccolta differenziata adeguata

Pubblicata la prima relazione dell’Osservatorio regionale sul termovalorizzatore di Acerra, che conferma criticità ambientali già note. Per Legambiente Campania i dati non sono rassicuranti e ribadiscono che l’incenerimento deve restare una pratica residuale, come previsto dalle norme europee e nazionali. Lo rende noto l'associazione ambientalista.

La Campania è ancora lontana dall’obiettivo minimo del 65% di raccolta differenziata: nel 2024 sono 210 i Comuni sotto questa soglia, di cui 33 sotto il 45%, mentre 179 si fermano tra il 55 e il 64,9%. Tra i grandi Comuni in ritardo figurano anche Napoli e diverse realtà dell’area metropolitana.

"Legambiente Campania lancia un appello al neopresidente della Regione Roberto Fico e all’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro affinché venga attivato un Piano regionale dedicato ai Comuni “non ancora ricicloni”, con una regia forte e una task force di supporto alle amministrazioni locali. Solo rafforzando in modo deciso la raccolta differenziata, in termini quantitativi e qualitativi, sarà possibile ridurre il ricorso all’incenerimento - il monito dell'associazione -. La relazione evidenzia inoltre la necessità di intervenire sul tema delle emissioni, migliorando i monitoraggi, aggiornando gli studi sulla dispersione degli inquinanti, garantendo trasparenza dei dati ambientali e potenziando gli screening sanitari, per mettere davvero al centro la tutela della salute delle comunità".