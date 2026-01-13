Polizia di Stato, rinforzi in Campania: 264 nuovi agenti tra Napoli e province Assunzioni previste tra gennaio e marzo 2026, Napoli la più interessata dal piano

La presenza delle forze di polizia in Campania è destinata a crescere sensibilmente nei prossimi mesi. Tra gennaio e marzo 2026 sono infatti in arrivo 264 tra donne e uomini della Polizia di Stato, secondo quanto previsto dal piano nazionale di assunzioni. Un intervento che mira a rafforzare l’organico nei territori considerati più esposti alle criticità legate alla sicurezza.

Napoli e le altre province

La quota più consistente dei nuovi agenti sarà destinata a Napoli, che potrà contare su 141 unità aggiuntive. Segue la provincia di Caserta, con 71 nuovi arrivi, mentre a Salerno ne sono previsti 32. Più contenuto il rafforzamento per Avellino, con 15 agenti, e per Benevento, che riceverà 5 unità. L’incremento degli organici è finalizzato a migliorare il controllo del territorio, potenziare l’attività di prevenzione e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e microcriminalità. Un rafforzamento che, nelle intenzioni, dovrebbe tradursi in una maggiore presenza delle pattuglie nelle strade e in un supporto più efficace alle attività investigative e di ordine pubblico.

Le prospettive per i prossimi mesi

Con l’immissione in servizio delle nuove unità, le questure campane si preparano ad affrontare il 2026 con risorse aggiuntive. Resta ora da verificare come il potenziamento degli organici inciderà concretamente sulla gestione delle emergenze e sulla percezione di sicurezza nei diversi territori della regione.