Campania nella morsa del maltempo: pioggia e vento forte Mare agitato: saltano i collegamenti con le isole

La Campania nella morsa del maltempo. E’ stata prorogata fino alle ore 20 di domani l’allerta della Protezione civile, che ha sottolineato il rischio di altre precipitazioni intense come quelle di queste ore.

Vento forte e mare agitato hanno bloccato i collegamenti nel Golfo di Napoli: cancellate molte corse con Ischia, Capri e Procida a causa del Libeccio che non dà tregua.

Mareggiate sulle coste, disagi e allagamenti si registrano un po’ dappertutto da Napoli alle aree interne. Situazione difficile nell’agro nocerino sarnese, con strade trasformate in fiumi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

La Protezione civile regionale ha invitato i comuni a prestare massima attenzione e ad allertare i centri operativi di coordinamento per fronteggiare con tempestività, qualora fosse necessario, eventuali emergenze che dovessero presentarsi.