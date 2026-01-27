Alternativa popolare: adesione ai comitati per il SÌ referendum sulla giustizia Ecco i motivi della scelta

Alternativa Popolare in Campania annuncia ufficialmente la propria adesione ai Comitati per il SÌ al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia.

La scelta di sostenere il SÌ nasce dalla convinzione che la riforma rappresenti un passo concreto per rafforzare l’equilibrio, la trasparenza e la credibilità del sistema giudiziario, nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.

Il voto favorevole consente di rendere più netta la distinzione tra chi accusa e chi giudica, rafforzando la percezione di un giudice realmente terzo e imparziale, e di introdurre meccanismi più trasparenti nella gestione delle carriere e delle nomine, riducendo il peso delle dinamiche correntizie.

La riforma prevede inoltre un assetto più chiaro del sistema disciplinare, contribuendo a rafforzare responsabilità, autorevolezza e fiducia nella giustizia, senza compromettere le garanzie costituzionali.

Alternativa Popolare Campania ritiene che il referendum rappresenti un’importante occasione per confermare democraticamente una riforma orientata all’equilibrio tra poteri, alla tutela dei diritti e al rafforzamento dello Stato di diritto.

Per queste ragioni, il partito invita cittadini ed elettori a partecipare al voto e sostenere il SÌ, in nome di una giustizia più chiara, più imparziale e più credibile.