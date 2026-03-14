Fondazione Donnaregina, pubblicato l'avviso per la ricerca del direttore Il termine per la candidatura scade ad aprile. Cutaia: auspichiamo larga partecipazione

E' stato pubblicato, sul portale istituzionale della Regione e sul sito della Fondazione, l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il ruolo di direttore della Fondazione Donnaregina.

La figura professionale ricercata – per un incarico di validità triennale – è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della programmazione artistica e culturale della Fondazione, approvata dal consiglio di amministrazione.

La Fondazione ha come scopo la promozione, la diffusione e la fruizione dell’arte contemporanea nazionale ed internazionale. Per il conseguimento di tale scopo la Fondazione gestisce anche il Museo Madre e le opere permanenti della sua collezione.

Il termine per la presentazione delle candidature scade il prossimo 30 aprile 2026. Alla domanda va allegata la presentazione di un progetto relativo alla programmazione espositiva, di ricerca, di didattica ed in generale delle attività del Museo, nonché al posizionamento della Fondazione nel contesto nazionale ed internazionale dell’arte contemporanea (“Progetto Museale”). Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e la modulistica sono consultabili nell’avviso pubblico pubblicato sul sito della Fondazione Donnaregina e sul portale istituzionale della Regione Campania.

"Auspichiamo una larga partecipazione, ci attendiamo tante candidature, anche da fuori regione. La cultura è un asset strategico per la Regione Campania, un settore che vogliamo partecipato e libero, può rappresentare un grande volano economico, sociale e civile per la società. Favoriamo il coinvolgimento di professionalità di alto profilo per garantire una programmazione artistica di qualità, capace di dialogare con le comunità locali e con il territorio. Una sfida affascinante e impegnativa, adeguata a realtà importanti quali sono il MADRE e la Fondazione Donnaregina”, ha affermato l’assessore alla Cultura Ninni Cutaia.

