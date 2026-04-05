Circumvesuviana in tilt, turisti bloccati verso Pompei e Sorrento Guasti a catena e ritardi: oltre un’ora di attesa nel weekend di Pasqua

Guasti e caos alla partenza. Nel pieno del weekend di Pasqua, con Napoli presa d’assalto dai turisti, la Circumvesuviana si blocca ancora una volta. Sabato mattina, centinaia di viaggiatori diretti verso Sorrento e gli scavi di Pompei sono rimasti fermi alla stazione di Napoli Porta Nolana. mIl primo convoglio, previsto alle 9.53, non è mai partito. Senza annunci ufficiali, i passeggeri sono stati invitati a scendere e a spostarsi su un altro treno. Solo dopo si è appreso che un guasto a San Giorgio a Cremano aveva bloccato la linea.

Turisti esasperati e visite saltate

La situazione è peggiorata quando anche il treno sostitutivo si è rivelato inutilizzabile. Porte chiuse, luci spente, nessuna partenza. Solo dopo oltre un’ora, alle 10.53, un terzo convoglio ha finalmente lasciato la stazione. Nel frattempo, molti turisti hanno perso visite e prenotazioni. Una viaggiatrice inglese ha tentato di annullare una guida già fissata agli scavi di Pompei, mentre altri, italiani e stranieri, si sono trovati spaesati e senza informazioni. La scena si inserisce in un contesto di forte afflusso: secondo Confesercenti, oltre 400mila visitatori hanno scelto Napoli per le festività.

Un problema strutturale

Alla fine, il viaggio è proseguito in condizioni difficili. Già alla fermata di Napoli Garibaldi il treno era sovraffollato, con passeggeri stipati e finestrini non apribili autonomamente. I disservizi della Circumvesuviana non sono una novità. La rete, gestita da EAV, soffre da anni per la vetustà dei convogli. Si attendono nuovi treni prodotti dalla Stadler, ma l’entrata in servizio è prevista solo nei prossimi mesi. Nel frattempo, episodi come quello di sabato continuano a pesare sull’immagine turistica della città, proprio mentre Napoli vive una fase di forte crescita delle presenze.