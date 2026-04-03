Gasolio agricolo: Marzano: "Sostegno necessario per le imprese" Confagricoltura Campania: "Bene il credito di imposta"

Confagricoltura Campania accoglie con favore l’introduzione del credito di imposta del 20% sul gasolio agricolo per il mese di marzo, misura importante per sostenere le imprese nella fase di avvio delle lavorazioni primaverili.

"In Campania - sottolinea Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania - per il 2025 sono stati assegnati circa 167,96 milioni di litri di gasolio agricolo e 1,9 milioni di litri di benzina, a beneficio di circa 30.000 aziende. Tuttavia – aggiunge Marzano - il forte aumento dei prezzi, passati da circa 0,80 euro al litro fino a punte di 1,40 euro, sta mettendo sotto pressione i costi di produzione.

Si tratta di un segnale positivo - conclude Marzano - ma è necessario continuare a sostenere il settore per evitare ripercussioni sulle imprese e sull’intera filiera agroalimentare.

Auspichiamo, inoltre, un intervento anche da parte delle istituzioni regionali, affinché si rafforzino le misure di sostegno a favore delle aziende agricole campane".