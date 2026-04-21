M5S, Aveta: "Presentata proposta di legge per lo sviluppo delle aree interne" E' la più avanzata in Italia ed ecco cosa prevede

"Ho ufficialmente presentato, in consiglio regionale, una proposta di legge per lo sviluppo delle nostre aree interne.

Un atto per riconoscere la Campania Interna come asset strategico e innovativo per la Regione”, dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta.

La proposta è stata condivisa e sottoscritta dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Luca Trapanese ed Elena Vignati.

"La legge, che su questi temi si profila come la più avanzata in Italia, prevede: il rafforzamento della sanità territoriale e dei servizi di prossimità; interventi per sostenere la natalità e la residenzialità ed evitare lo spopolamento; incentivi per le imprese, l'agricoltura, lo sviluppo sostenibile e la digitalizzazione; investimenti sulla mobilità e sull'accessibilità per ridurre l'isolamento.

In questi e altri campi sono previste misure concrete come l'infermiere di comunità, unità sanitarie mobili, la salvaguardia delle sedi scolastiche, la valorizzazione dei borghi storici, il principio di priorità e premialità nei bandi regionali, l'istituzione di una task force regionale, la nascita di uno specifico osservatorio e degli stati generali della Campania Interna.

Con questa legge le aree interne possono finalmente diventare un tema strutturale della politica regionale, così come promesso dal presidente Roberto Fico.

Vogliamo costruire le condizioni affinché questi territori possano diventare pienamente attrattivi e protagonisti dello sviluppo della Campania, valorizzando le loro risorse ambientali, culturali ed economiche.

Ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno condiviso e sottoscritto questa iniziativa legislativa e tutte le persone che hanno contribuito, con le loro idee, alla sua costruzione. Ora lavorerò affinché la legge venga presto calendarizzata e portata in Aula per l'approvazione", conclude Aveta.