Un anno fa la morte di Papa Francesco: ecco il francobollo commemorativo Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari

Poste Italiane comunica che oggi 21 aprile 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Papa Francesco, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato spa in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un’immagine fotografica si sua santità Papa Francesco che, in piazza San Pietro tra i fedeli, libera una colomba in segno di pace. Eletto il 13 marzo 2013 come 266° Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, il cui pontificato si è concluso il 21 aprile 2025.

Completano il francobollo le legende “Papa Francesco” e le date “2013 -2025”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo spazio filatelia Roma 1. È disponibile anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.