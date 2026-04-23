Sindacato dirigenti penitenziari, "Pronti a collaborare con Balboni" Sbriglia: "Per sistema efficiente e trasparente, interprete principi costituzionali"

"Pronti a collaborare per un sistema penitenziario efficiente e trasparente, improntato al rispetto della dignità umana, interprete sincero dei principi costituzionali e delle norme sovranazionali alle quali la Nazione è obbligata".

E' il messaggio rivolto al neo Sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni dal Coordinamento Nazionale Dirigenti Penitenziari (CNDP), sigla sindacale dei dirigenti penitenziari nell'ambito della FSI USAE, per bocca del segretario nazionale, Enrico Sbriglia.

Per il Coordinamento la nomina di Balboni "consentirà di riprendere le fila di una visione garantista e rigorosa dello Stato di diritto", convinto che "la competenza giuridica e l'esperienza istituzionale del Sottosegretario possano offrire una guida solida per affrontare le sfide del settore". Il questo senso, il sindacato si propone come "interlocutore tecnico qualificato, mettendo a disposizione la propria conoscenza sistemica del mondo carcerario e dell'esecuzione penale".

L'intenzione del sindacato è "garantire la salubrità e l'efficienza degli istituti, anche attraverso la valorizzazione delle grandi competenze tecniche e specialistiche del personale civile che opera nel DAP e nei PRAP: rendendo il carcere anzitutto un luogo sicuro, 'a norma', che rispetti la sicurezza dei lavoratori penitenziari e delle persone detenute, nonché gli uffici tutti come volano per una reingegnerizzazione e modernizzazione del sistema".

Tutto questo contrastando "ogni ambigua ideazione di un securitarismo celato e non tracciabile", in vista di "una estate 'calda' per tante ragioni"