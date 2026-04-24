Centro per rimpatri dei migranti a Castel Volturno, la Regione boccia il Governo Fico: ci opporremo ad un progetto che penalizza il territorio

"Ci opporremo alla realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno. Perché è una scelta che non condividiamo e che penalizza un territorio già complesso".

A dirlo, in una nota, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che contesta il provvedimento immaginato dal Governo.

"Le politiche migratorie - ha fatto sapere Fico - vanno affrontate con responsabilità, con un approccio basato su integrazione, lavoro, legalità e presenza dello Stato. Non con soluzioni che puntano alla concentrazione e alla marginalizzazione delle persone, per di più in territori che hanno bisogno di investimenti, servizi e opportunità. Servono interventi che mettano insieme sicurezza e diritti, senza creare nuovi luoghi di esclusione ed emarginazione sociale. E su questo lavoreremo con i sindaci e con tutta la comunità campana", ha aggiunto l'inquilino di Palazzo Santa Lucia a proposito della struttura per stranieri.