Il carburante alle stelle non ferma il ponte di primavera: traffico in aumento Le stime di Anas: +10% al Sud, rafforzati i controlli e ridotti i cantieri nei punti critici

Traffico intenso su strade e autostrade della Campania in quello che è il maxi ponte di primavera, iniziato in queste ore e che andrà avanti fino al primo maggio.

Anas ha rafforzato la presenza del personale sulle principali arterie di comunicazione, rimuovendo alcuni cantieri per rendere più agevoli gli spostamenti verso le località turistiche.

In Campania le osservate speciale sono l’autostrada A2 del Mediterraneo la strada statale 18 “Tirrenia Inferiore”. Oggi e domani sospesa la circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22.

I rincari del carburante non frenano la voglia di vacanze: stimato un +10% di traffico sulla rete meridionale.

Per gli automobilisti, dunque, si prospetta un fine settimana all'insegna delle vacanze e del relax. Napoli si conferma meta privilegiata del turismo, con centinaia di migliaia di presenze. Molto bene anche Salerno e la Costiera Amalfitana col Cilento, la Penisola Sorrentina e le aree interne che possono puntare su aria pulita, panorami e cibo di qualità.