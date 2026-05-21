Biodiversità, l'appello dei bambini: "Se sparite voi, perdiamo tutti" "Gli animali fanno parte del nostro domani, il nostro futuro corre nei boschi"

Volpi, lupi, orsi, ricci, pesci, uccelli, api e boschi pieni di vita. Ma soprattutto parole semplici e dirette: “Gli animali fanno parte del nostro domani”, “Il nostro futuro corre nei boschi”, “Proteggi chi non può parlare”, “Non togliete colori al nostro futuro”.

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) consegnerà domani alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni una raccolta di disegni e messaggi realizzati dai bambini delle scuole elementari, insieme a una lettera firmata dalla presidente nazionale Carla Rocchi.

Un’iniziativa che nasce dall’articolo 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica a tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, riconoscendo per la prima volta anche la tutela degli animali.

È proprio pensando alle “future generazioni” che Enpa ha scelto di coinvolgere i più piccoli, chiedendo loro di raccontare - attraverso colori, animali e paesaggi - cosa significhino per loro natura e biodiversità.

Dai disegni emerge un messaggio chiaro: per i bambini gli animali non sono un problema da gestire o eliminare, ma parte fondamentale del loro mondo e del loro futuro.

Nei fogli consegnati alla Presidenza del Consiglio compaiono famiglie di volpi, lupi nei boschi, orsi accanto ai cuccioli, pesci, uccelli in volo e richiami alla protezione della fauna selvatica. “Anche gli animali hanno una famiglia”, scrive un bambino. Un altro disegno avverte: “Non sparate alla bellezza”.

"Abbiamo scelto di dare voce ai bambini perché spesso riescono a raccontare con semplicità ciò che gli adulti rischiano di dimenticare: gli animali non sono bersagli, ma parte fondamentale della nostra vita e del nostro futuro. Nei loro disegni c’è la richiesta chiara di un Paese che protegga davvero la natura e chi la abita", dichiara Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa.

L’iniziativa arriva in un momento particolarmente delicato per la fauna selvatica italiana. Secondo le stime, ogni anno nel nostro Paese vengono uccisi illegalmente circa 8 milioni di uccelli selvatici. Sul fronte dei grandi carnivori, il Ministero dell’Ambiente stima oltre 300 lupi vittime ogni anno di atti illegali, mentre di recente il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è stato teatro di un grave episodio di avvelenamento di massa che ha portato alla morte di 21 lupi.

Anche i centri di recupero animali selvatici dell’ente nazionale protezione animali, sempre molto attivi, registrano un aumento di animali ricoverati per ferite da arma da fuoco, avvelenamenti e lacci.

Per Enpa, la tutela della biodiversità non può restare un principio scritto nella Costituzione ma deve tradursi in azioni concrete: contrasto efficace al bracconaggio, maggiori controlli, applicazione rigorosa delle sanzioni e rafforzamento reale della protezione della fauna selvatica.

Secondo l’associazione, la direzione politica intrapresa negli ultimi mesi — dall’allentamento del livello di protezione del lupo all’apertura di nuove deroghe sugli abbattimenti fino al grave Disegno di Legge n. 1552 attualmente in discussione in Senato - rischia invece di indebolire ulteriormente la tutela della fauna selvatica, in contrasto con lo spirito dell’articolo 9 della Costituzione e con le indicazioni della scienza della conservazione.

Con questa iniziativa, Enpa chiede che la tutela degli animali e degli ecosistemi torni al centro dell’agenda politica, raccogliendo simbolicamente l’appello delle nuove generazioni.

Perché, come scrivono i bambini nei loro disegni, “Se sparite voi, perdiamo tutti”. Ringraziamo: la classe IV D del I.C. Parco della Vittoria - Plesso "Giacomo Leopardi" di Roma, la classe IV C dell’IC Casalotti 259, le quarte e quinte delle scuole di Albanella e Matinella dell’IC Albanella (Salerno) e i tanti bambini che hanno risposto all’iniziativa e hanno deciso di regalarci il loro sguardo sulla biodiversità.