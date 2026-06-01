Baglioni rinvia il tour: slittano al 2027 le date di Pompei e Caserta Il cantante colpito da una polmonite interstiziale acuta: stop di 90 giorni

Doccia fredda per i fan campani di Claudio Baglioni. Il cantautore romano è stato costretto a rinviare l'intero tour estivo "GrandTour La vita è adesso" dopo la diagnosi di una polmonite interstiziale acuta che gli impone novanta giorni di riposo.

La decisione comporta lo slittamento di tutte le date previste nel 2026, che saranno recuperate nel corso del 2027. Tra queste figurano anche i quattro appuntamenti programmati in Campania, due a Pompei e due alla Reggia di Caserta, tra gli eventi musicali più attesi della prossima estate.

Le nuove date in Campania

All'Anfiteatro degli Scavi di Pompei i concerti previsti il 20 e il 21 luglio 2026 sono stati riprogrammati rispettivamente per il 19 e il 20 luglio 2027.

Slittano di un anno anche le due date alla Reggia di Caserta, inizialmente fissate per il 12 e il 13 settembre 2026. I nuovi appuntamenti sono stati calendarizzati per l'11 e il 12 settembre 2027 nella suggestiva cornice di Piazza Carlo di Borbone.

Per entrambe le location i biglietti già acquistati resteranno validi senza necessità di ulteriori procedure.

Stop all'intero GrandTour

La malattia ha costretto l'artista a cancellare l'intero calendario estivo 2026, che avrebbe dovuto prendere il via a fine giugno. Il recupero coinvolge decine di spettacoli in tutta Italia, dal Veneto alla Sicilia, passando per Toscana, Liguria, Calabria e Puglia.

Restano ancora da definire, invece, le nuove date di alcuni concerti inizialmente programmati in altre città italiane, tra cui Venezia, Siracusa, Taormina, Cagliari e Trento. Gli organizzatori hanno annunciato che le informazioni saranno comunicate nelle prossime settimane.

Rimborsi fino al 30 giugno

Gli spettatori che non potranno partecipare ai concerti riprogrammati nel 2027 avranno la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto. La procedura sarà disponibile fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato al momento dell'acquisto.

L'auspicio dei fan è che il periodo di riposo consenta a Claudio Baglioni di recuperare completamente e tornare sul palco nelle migliori condizioni per uno dei tour più attesi della sua carriera recente.