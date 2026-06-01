Confagricoltura Campania: nuovi incarichi per i direttori provinciali di Napoli Prosegue il percorso di crescita e consolidamento della propria rete territoriale

Confagricoltura Campania annuncia una nuova articolazione degli incarichi direttivi provinciali, nell’ottica di una riorganizzazione dell’azione sui territori e di una sempre maggiore vicinanza alle imprese agricole campane.



Nel nuovo assetto organizzativo, Salvatore Merone assume l’incarico di direttore provinciale di Confagricoltura Caserta, e Paolo Di Palma guiderà la struttura provinciale di Confagricoltura Napoli.



"Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi direttori provinciali - dichiara Paolo Conte direttore regionale di Confagricoltura Campania - certo che sapranno interpretare con competenza, responsabilità e spirito di servizio il ruolo affidato loro, in una fase particolarmente importante per il comparto agricolo regionale. La riorganizzazione degli incarichi punta a rafforzare ulteriormente il legame con le imprese, i territori e le filiere produttive, garantendo presenza, ascolto e capacità di rappresentanza".



Con questa riorganizzazione, Confagricoltura Campania prosegue il percorso di crescita e consolidamento della propria rete territoriale, a supporto delle imprese agricole e dei territori della regione.

