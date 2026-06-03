Roberto Fico: "Presto le stabilizzazioni negli ospedali e nuove assunzioni" L'annuncio del presidente della regione Campania Roberto Fico

"Sulla sanità il nostro impegno è totale. Dopo l’uscita dal piano di rientro abbiamo aumentato di 62 milioni di euro le risorse per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere e stanziato altri 98 milioni per nuove assunzioni nella sanità territoriale.

Presto partiranno le stabilizzazioni negli ospedali e il bando regionale per gli infermieri di comunità"

Ad affermarlo è il presidente della regione Campania Roberto Fico, che aggiunge:

"C’è poi un principio che stiamo ripetendo con chiarezza. Non esistono protezioni politiche. Contano il lavoro svolto, i risultati raggiunti e le risposte che si riescono a dare ai cittadini. Solo così si costruisce davvero una sanità migliore".

Resta il grave problema delle liste d'attesa negli ospedali: "Ci vogliono dai 7 agli 8 mesi minimo, per una visita in ospedale o al distretto sanitario o per una risonanza. Un solo esempio: non può un anziano che abita a Pianura recarsi a visita a Secondigliano, quando con l'Asl sotto casa".