Superprezzi e pochi servizi: Campania fuori dal traino dell’estate italiana Il turismo nazionale corre, ma la regione non compare tra le migliori performance

Mentre l’Italia si conferma regina europea del turismo per l’estate 2026, dalla Campania arriva un segnale meno brillante. Nel quadro diffuso dal ministero del Turismo, il Paese registra un tasso di saturazione Ota del 51,2%, superiore a Spagna e Francia, ma la regione campana non figura tra i territori con valori sopra la media nazionale indicati dal report estivo. È questo il dato che pesa di più: in una stagione che premia larga parte del sistema turistico italiano, una delle destinazioni più riconoscibili del Mezzogiorno resta fuori dal gruppo di testa.

Il dato che stona

Il podio della saturazione delle strutture ricettive commercializzate attraverso le agenzie online è occupato dal Veneto, con il 57,5%, dall’Emilia-Romagna, con il 56,7%, e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente al 55,7% e al 54,9%. Sopra la media nazionale si collocano anche Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Toscana. L’assenza della Campania da questo elenco non equivale automaticamente a un crollo, ma segnala un rallentamento competitivo rispetto ad altre aree del Paese che stanno intercettando meglio la domanda estiva.

Il confronto con maggio

Il passaggio è significativo perché appena un mese prima, nell’infografica di maggio del ministero del Turismo, la Campania compariva tra le regioni con i tassi di saturazione più elevati, al 56,21%, alle spalle di Lazio, Toscana e Veneto. Il confronto tra quel dato e la fotografia estiva rende più evidente il cambio di passo: la regione resta una destinazione forte, ma sembra perdere centralità proprio nella fase più importante dell’anno turistico.

Italia avanti, Campania meno visibile

A livello nazionale il quadro resta positivo. La saturazione Ota italiana è al 51,2%, contro il 42,8% della Spagna e il 32,9% della Francia; la tariffa media italiana, pari a 153 euro, resta inferiore a quella spagnola e a quella greca. Crescono anche giugno e luglio, con aumenti rispettivamente del 13,4% e del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il problema, per la Campania, è che questa crescita non appare trainata dai suoi numeri, almeno nella graduatoria delle regioni più performanti.

La spinta internazionale

L’interesse dei mercati esteri verso l’Italia resta robusto. Le ricerche aeree aumentano del 26% rispetto all’anno precedente, con crescite particolarmente forti dalla Polonia, dalla Germania e dalla Spagna. Anche il periodo di Ferragosto mostra un incremento delle ricerche di voli per le giornate tra il 14 e il 16 agosto. È una domanda che può favorire anche Napoli, la Costiera amalfitana, il Cilento, Capri, Ischia e Pompei, ma i dati nazionali indicano che altre regioni stanno oggi capitalizzando meglio la stagione.

Il nodo dell’offerta

La fotografia suggerisce una questione più ampia: la Campania continua ad avere attrattori turistici di valore internazionale, ma la forza del marchio non basta quando la competizione si gioca su accessibilità, prezzi, qualità dell’accoglienza, organizzazione dei flussi e capacità di trattenere visitatori su territori diversi dalle mete più note. In un’estate in cui crescono anche le aree lacuali, termali e balneari, la regione deve evitare che il successo di alcune destinazioni simbolo nasconda un rendimento complessivo meno dinamico.

Il messaggio politico

Il ministro Gianmarco Mazzi rivendica il primato italiano e parla di un risultato frutto del lavoro di squadra tra governo, imprese e operatori. Ma, letti dal punto di vista campano, gli stessi numeri aprono una domanda: perché una regione con un patrimonio turistico tra i più forti del Paese non compare tra quelle sopra la media nazionale nella rilevazione estiva? La risposta non è in un solo indicatore, ma il segnale è sufficiente per imporre una riflessione su programmazione, servizi e promozione.