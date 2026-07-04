Allarme furti in casa d'estate: Campania maglia nera con 27 colpi al giorno Ecco i dati provinciali e i consigli degli esperti per difendersi

Il ritorno alla normalità e la meritata rilassatezza delle ferie estive portano con sé, per milioni di famiglie italiane, un'ombra difficile da scacciare: l'ansia da svaligiamento. Mentre le città si svuotano, i topi d’appartamento intensificano la loro attività, trasformando il rientro dalle vacanze in un potenziale shock. I numeri del fenomeno delineano una vera e propria emergenza sociale e di pubblica sicurezza. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it a EMG, circa 27 milioni di italiani ammettono di vivere con la paura costante di subire un furto nella propria abitazione durante l'assenza estiva.

La mappa del rischio in Campania: Napoli e Caserta in cima

I dati ufficiali più recenti mostrano un quadro particolarmente critico per il territorio campano. In un solo anno, nella regione sono state svaligiate ben 9.812 abitazioni, il che si traduce in una media impressionante di circa 27 furti in casa ogni giorno. L'analisi provinciale mostra profonde differenze sul territorio:

Napoli: prima per distacco con 4.189 denunce; Caserta: segue a quota 2.110 colpi; Salerno: registra 1.956 episodi; Avellino: sfonda la quota dei mille casi (1.021); Benevento: l'area più sicura, ma comunque colpita da 536 furti.

Allargando lo sguardo al contesto nazionale, la situazione non migliora. In Italia vengono svaligiati più di 155mila appartamenti all'anno (praticamente uno ogni 3 minuti), posizionando il nostro Paese al sesto posto nella classifica europea per diffusione del fenomeno, con un rapporto di 264 furti ogni centomila abitanti.

Furti in casa: tra tecnologia e "controllo di vicinato"

Di fronte all'insufficienza dei sistemi di sicurezza passiva tradizionali, i cittadini corrono ai ripari adottando strategie diverse. La risorsa più diffusa rimane il capitale umano: ben 18 milioni di persone si affidano al cosiddetto "controllo di vicinato", chiedendo supporto a chi resta in città. Sul fronte tecnologico e strutturale, 12 milioni di italiani hanno investito in impianti di videosorveglianza di ultima generazione. Il 20% della popolazione preferisce invece tutelarsi ex-post sottoscrivendo una polizza assicurativa contro il furto, mentre l'11% punta sulla sicurezza fisica installando grate e inferriate alle finestre.

I rimedi "creativi": Circa 2,7 milioni di individui preferiscono ancora utilizzare espedienti classici, come lasciare accese luci, radio o televisioni per simulare la presenza di inquilini all'interno delle stanze.

Il vademecum degli esperti: l'errore da non fare sui social network

I furti avvengono, nella maggior parte dei casi, attraverso i punti d'accesso più banali: finestre, balconi e porte principali. Oltre all'installazione di porte blindate e sistemi antintrusione, che fungono da fondamentale deterrente, gli esperti invitano alla massima cautela nei comportamenti quotidiani prima e durante il viaggio. I malintenzionati studiano le abitudini e i movimenti delle vittime prima di colpire. Per questo motivo, la pianificazione delle vacanze dovrebbe rimanere un segreto per pochi.

Le buone pratiche suggerite includono: mantenere la riservatezza: evitare di pubblicare sui social network foto, storie e video in tempo reale mentre si è lontani. I ladri monitorano costantemente il web. Simulare la quotidianità: chiedere a vicini o parenti di svuotare regolarmente la cassetta della posta e riposizionare lo zerbino dopo le pulizie condominiali. Discrezione alla partenza: caricare le valigie in auto all'interno del garage o in momenti della giornata meno esposti a sguardi indiscreti. Proteggere i beni di valore: non lasciare oro, gioielli, denaro o documenti importanti in cassetti facilmente accessibili; l'ideale è usufruire di casseforti domestiche o di cassette di sicurezza bancarie.