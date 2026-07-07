Campania: dal Mit oltre 643 milioni per l'emergenza idrica L'annuncio del sottosegretario di Fdi Antonio Iannone

"Via libera al programma di finanziamenti da oltre 643 milioni di euro destinato alla Campania per il potenziamento del sistema idrico e il contrasto all’emergenza acqua.

Gli stanziamenti saranno destinati ad Acqua Campania Spa, Asis Salernitana reti e Impianti spa, Acqua Bene Comune - azienda speciale Napoli, Consac gestione idrica Spa, Ente idrico Campano, Gori SpA, Ausino Spa, Servizi idrici integrati, Sistemi Salerno, Consorzio di Bonifica Destra Sele, Consorzio di Bonifica Velia, Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Eipli, Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Provincia di Benevento (Asea) e Consorzio di Bonifica della Capitanata, per la realizzazione di opere finalizzate a migliorare l’efficienza delle reti, ridurre le perdite idriche, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e rendere il sistema più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici.

Questo importante piano conferma la costante attenzione che il Governo Meloni dedica alla Campania, sostenendo investimenti strategici per ammodernare le reti, tutelare una risorsa essenziale come l’acqua e offrire risposte concrete ai cittadini e agli enti gestori.

Contrastare la dispersione idrica significa investire sul futuro delle nostre comunità, delle famiglie e delle imprese.

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a trasformare gli stanziamenti in opere concrete, affrontando con determinazione una delle principali sfide dei prossimi anni e contribuendo allo sviluppo e alla sicurezza del territorio”. Lo dichiara il sottosegretario di stato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.