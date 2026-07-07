Unci, Scognamiglio: pescatori a favore tutela ecosistemi marini "Bene misure in regione della giunta Fico"

“Siamo assolutamente favorevoli ad ogni misura volta a tutelare l’ecosistema marino e costiero. Condividiamo gli obiettivi del disegno di legge regionale contro la dispersione di microplastiche nelle acque, teso a incentivare l’utilizzo di cassette sostenibili al posto di quelle in polistirene, solitamente usate nelle attività di pesca, predisposto dall’assessore Fiorella Zabatta”.

Così Gennaro Scognamiglio, presidente dell’Unci Campania e numero uno dell’Unci AgroAlimentare nazionale.

“E’ da tempo – prosegue il dirigente dell’associazione del mondo cooperativistico – che imprese e lavoratori del comparto sono impegnati in un processo di trasformazione e modernizzazione delle attività, allo scopo di renderle sempre più sostenibili, rispettose dell’ambiente e attente alla salvaguardia dello stock ittico e della biodiversità.

Non è un caso che da anni promuoviamo studi, ricerche scientifiche e progetti per l’uso di tecnologie avanzate, di materiali innovativi e di buone pratiche per riuscire ad ottimizzare i risultati della pesca, ridurne l’impatto e inquadrarlo in un ragionamento di prospettiva, coniugando la sostenibilità ambientale a quella economica e sociale.

Apprezziamo pertanto la linea di azione annunciata dal governatore della Campania, Roberto Fico, che considera la tutela del mare una priorità assoluta, e che intende mettere in campo provvedimenti a difesa dell’ambiente, dei cittadini, preservando e rafforzando le attività produttive.

Il cambio di passo che si vuole mettere in essere, affiancando le imprese nella sfida della transizione ecologica, non può che vederci concordi e parte attiva.

Siamo anche noi convinti che sia concretamente possibile, oltre che necessario, lavorare in sinergia, per la salvaguardia di mare, coste, parchi marini e patrimonio biologico della Campania, insieme alla valorizzazione di un’attività identitaria, come lo stesso Fico l’ha definita, come la pesca, che tra mille sacrifici viene portata avanti, garantendo ai consumatori la qualità dei prodotti e la sopravvivenza di diverse comunità costiere”.

“Da parte nostra - conclude Scognamiglio - assicuriamo piena disponibilità al confronto e alla collaborazione, convinti che questa sia la strada giusta da seguire, nell’interesse generale e per il rilancio del settore ittico”.